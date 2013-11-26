Средняя зарплата в октябре выросла на 22 грн

Средняя зарплата в Украине в октябре 2013 года выросла по сравнению с сентябрем на 22 грн (0,01%) - до 3 283 грн, однако остается все еще ниже уровня средней зарплаты штатного работника в Украине в августе (3 304 грн), говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно данным Госстата, средний уровень зарплаты в промышленности в октябре составил 3 836 грн (против 3 784 грн в сентябре). Наибольший уровень зарплат зафиксирован в авиатранспорте - 10 222 грн (против 11 тыс. грн в сентябре) и финансово-страховой деятельности - 6 240 грн (против 6 045 грн в сентябре). Самый низкий уровень зарплат - в сфере почтовой связи и курьерской деятельности - 1 973 грн (против 1 877 грн в сентябре).

Зарплаты выше среднего уровня также зафиксированы в сфере транспорта - 4 127 грн, информации и телекоммуникаций - 4 515 грн, научно-технической деятельности - 4 477 грн и госуправлении - 3 705 грн. Средняя зарплата врачей и учителей традиционно оказалась ниже среднего - 2 334 грн (против 2 362 грн в сентябре) и 2 616 грн (против 2 730 грн в сентябре) соответственно.

Как сообщал УНИАН, задолженность по заработной плате в Украине в октябре сократилась на 3,5% и на 1 ноября составила 989 млн грн.