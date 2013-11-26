Никаких договоренностей о новых российских кредитах нет – Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что у Киева нет никаких договоренностей с Россией о новых кредитах.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой агентство Рейтер.

Отвечая на вопрос агентства о достижении договоренностей по новым кредитам России Украине, Азаров ответил, что их, «конечно, нет».

Как сообщал УНИАН, 22 ноября лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов подтвердил, что правительство Украины ведет переговоры с Россией по поводу возможных кредитов и о цене на газ.

При этом добавил, что более конкретной информации у него нет.

21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Позже вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил, что переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны Европейского Союза компенсаций от потерь Украины, которые могут произойти от снижения торговли с РФ, а также странами СНГ в случае подписания Украиной документа.

Кабинет министров Украины также поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики образовать трехстороннюю комиссию с ЕС и РФ для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений.