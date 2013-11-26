Украина в декабре начнет переговоры с РФ по активизации экономических отношений
Украина уже в декабре 2013 года начнет переговоры с Россией по активизации экономических отношений.
Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с журналистами иностранных СМИ во вторник в Киеве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.
«С начала декабря мы сядем за стол переговоров и выработаем «дорожную карту» для восстановления наших отношений», - сказал глава правительства.
Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.
Позже вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил, что переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны Европейского Союза компенсаций от потерь Украины, которые могут произойти от снижения торговли с РФ, а также странами СНГ в случае подписания Украиной документа.
Кабинет министров Украины также поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики образовать трехстороннюю комиссию с ЕС и РФ для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений.