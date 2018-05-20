Экономист Юрчишин: Почему на модернизацию экономики Украины нужно 165 млрд евро? Можно было заявить и 260 млрд
Украинская власть объясняет неожиданную приостановку процесса подготовки к подписанию соглашения с ЕС сугубо экономическими причинами. Одна из них – на модернизацию под европейские стандарты нужно до 165 млрд евро. Евросоюз считает эту сумму абсурдной. Такие запросы украинских властей за несколько дней до проведения Вильнюсского саммита обескуражили не только европейских политиков, но и украинских экономистов. В интервью УНИАН директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин, иронизируя, заявил, что премьер Азаров мог потребовать от Европы и все 260 млрд евро. Он также добавил, что чем ближе Украина к ЕС, тем реальней кредит МВФ.
Украинская власть поясняет неожиданную приостановку процесса подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом сугубо экономическими факторами. Причем они не менее неожиданны - переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны ЕС компенсаций от потерь, которые могут произойти от снижения торговли с РФ, а также странами СНГ в случае подписания Украиной документа. В Кабмине подчеркивают, что своим решением правительство выполняет задачу, поставленную президентом.
Кроме этого, премьер-министр Николай Азаров, ссылаясь на расчеты отечественных экспертов, заявил, что евроинтеграция на данный момент неподъемная для украинской экономики. Необходимая сумма для модернизации предприятий в соответствии с европейскими стандартами составляет от 150 до 165 млрд евро. А компенсацию в размере 1 млрд евро, которую якобы Европейский Союз пообещал Украине для старта работы в условиях зоны свободной торговли с ЕС, Николай Янович назвал «помощью нищему на паперти».
Он также заявил, что «последней каплей» в вопросе приостановки ассоциации с ЕС стали требования МВФ: увеличить тарифы на газ для населения, заморозить зарплаты, пенсии, соцпомощь, сократить расходы бюджета, пустить в свободное плавание курс гривни и т.д.
Между тем, такие аргументы сворачивания на данном этапе сотрудничества с ЕС обескуражили европейских чиновников. Так, комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле назвал нонсенсом заявления о том, что возможное подписание соглашения об ассоциации будет иметь негативное влияние на торгово-экономические связи Украины и России.
«Мы понимаем, что правительство Украины взяло паузу в вопросе соглашения из-за односторонних действий со стороны России. Но в Соглашении об ассоциации нет ничего, что могло бы иметь негативное влияние на Россию. И позитивы от соглашения не остановятся на украинско-российской границе», - подчеркнул Фюле.
Он также назвал озвученную Азаровым компенсационную сумму в 150-165 млрд евро спекулятивной. Фюле заявил, что из Киева не поступали просьбы о компенсации в случае подписания Соглашения об ассоциации, как и о послаблении торгового режима для украинских предприятий, которые могут пострадать от торговой блокады России.
Кто прав, а кто блефует? Действительно ли евроинтеграция нанесет экономике Украины непоправимый вред? За ответами на эти вопросы УНИАН обратился к директору экономических программ Центра Разумкова Василию Юрчишину.
- Василий Владимирович, откуда взялась сумма в 165 млрд евро для модернизации под евростандарты украинской экономики? Она соответствует реальности?
- По поводу суммы в 165 млрд евро нужно обращаться в Кабмин. Думаю, собрали, как у нас это часто делается, от министерств заявки, сколько бы они хотели иметь на что-то. Вот и получился такой показатель. По моему мнению, он несколько сомнительный. Можно было назвать и 260 млрд евро. Результат был бы тот же со всех точек зрения. Конечно, какие-то средства, ресурсы для модернизации экономики должны быть. Но чем дольше мы будем оттягивать (подписание соглашения с ЕС – УНИАН), тем сильнее проблемы, связанные с переходом на европейские стандарты, будут нарастать. Поэтому разговоры о том, что мы, мол, окрепнем, а потом будем что-то делать (евроинтегрироваться – УНИАН), – совершенно бессмысленны. Окрепнуть можно только с сильной экономикой, а Украина в Таможенном союзе, в чью сторону может измениться интеграция, никогда сильной не станет.
- Какие отрасли украинской экономики могут нуждаться в особо крупных суммах вливания для перехода на евростандарты?
- В этом вопросе очень много вещей, связанных не с отраслями экономики, а с тем, что называется правила игры. Технические стандарты касаются всех сфер, просто по-разному. Думаю, прежде всего, должна была бы идти речь о тех товарах и продуктах, экспорт которых, в первую очередь, Украина хотела бы расширить в Европу. Это – продукция химпрома, машиностроения, аграрной переработки. Кстати, опять-таки непонятно, почему для выхода на внешние рынки нужны огромные средства. К примеру, для химпрома. Что касается машиностроения, то в том виде, в котором отрасль находится у нас, оно неконкурентное. И тут дело не в евростандартах. Машиностроение станет только тогда конкурентным, когда в отрасль придет иностранный инвестор, со своими стандартами.
Другое дело, что потребуются ресурсы для принятия законов под евроинтеграцию, на их адаптацию, на обновление регламентов и требований. Но это не те суммы, которые озвучивались украинским правительством. У меня вызывают сомнение эти миллиардные показатели вдруг откуда-то возникшие.
- Фюле заявил, что Киев и Брюссель не вели переговоры о компенсации потерь Украине. Было только два запроса – относительно производителя специфической стали и представителя продовольственной группы, который в последнее время столкнулся с претензиями России по поводу безопасности продукции. Вторым, скорее всего, является Roshen, а кто такой производитель «специфической стали»?
- Специфическая сталь (смеется). Вот видите, даже название у нее - специфическая. Проблема не в этом. Проблема заключается совсем в ином – готова Украина сделать шаг навстречу Европе, или будет дальше торговаться.
- А как Вы считаете, лучше сначала сделать шаг в сторону Европы, а потом разбираться с экономическими вопросами?
- Страхи здесь неуместны. Если вспомнить, что было в 2007-2008 годах, в преддверии вступления Украины во Всемирную торговую организацию, то тогда те же самые страшилки озвучивались: если вступим, то погибнем; нужно только вместе с Россией вступать в ВТО, иначе нас «раздерут»; наша продукция неконкурентная и т.д. Тем не менее, Украина стала членом ВТО, то есть, была признана цивилизованной страной. Точно также пугают и в вопросе евроинтеграции. Но если мы подпишем договор о Зоне свободной торговли с ЕС, то условия торговли для Украины не ухудшатся: у того, кто сейчас торгует, появятся дополнительные возможности выхода на европейские рынки. Тем боле, что документом определен достаточно большой переходный период. Поэтому и не появлялись ранее страшилки. Если бы они появились, то достаточно быстро нашлись бы другие аргументы. А сейчас в спешке этого нет. Думаю, правильный шаг - максимальное подписание в Вильнюсе всего, что можно, хотя бы договора о Зоне свободной торговли. В этом случае условия торговли для Украины не ухудшились бы, при этом был бы дан инвесторам положительный сигнал.
- И Международному валютному фонду, с которым Украина все никак не может возобновить сотрудничество? Кстати, Азаров назвал его требования «последней каплей» для принятия решения свернуть работу над соглашением с ЕС. На Ваш взгляд, почему Фонд не дает Украине денег?
- Как бы не разводили темы получение кредита МВФ и подписание соглашения с ЕС, но они взаимосвязаны. Главными акционерами МВФ являются крупнейшие развитые страны мира, в том числе европейские. Спрашивается, когда им давать добро на финансирование – до или после подписания соглашения с ЕС: когда Украина сама идет навстречу Европе, или подчеркивает, что никакого отношения она к Европе не имеет. Чем ближе мы к ЕС, тем ближе и к МВФ. Поэтому на вопрос подписывать соглашение с ЕС или нет, ответ – однозначно да. Это – моя точка зрения.
- Но допустим, соглашение с ЕС не подписывается, МВФ денег на дает, утратив по отношению к нам доверие. Кто поможет деньгами Украине? Россия?
- Здесь нужно говорить о другом. Российские кредиты очень политизированы. К примеру, Харьковские соглашения – типичная, к сожалению, для России помощь. Кроме этого, когда мы рядом с ЕС, то есть шанс получить защиту. К примеру, когда начались торговые войны с Россией в августе-сентябре текущего года, то первый, кто сказал, что давление Москвы на Украину неприемлемо, – Евросоюз. А премьер-министр (Николай Азаров – УНИАН) говорил, что не надо преувеличивать и раздувать истерию. Хотя на самом деле было понятно, что это (блокирование украинского товара Россией – УНИАН) - не рядовой эпизод, а заработала система. А теперь представьте, мы в Европу не идем, кто за нас хоть какое-то слово скажет. А у России руки будут полностью развязаны. Поэтому риски для Украины, как раз, растут очень сильно.
- И все же, Россия поможет нам деньгами?
- Да не даст денег Россия, во-первых. Во-вторых, если и даст, то это будет втридорога. В том числе, и политически, что очень сильно настораживает. А потом Украина по долгам будет рассчитываться стратегическими активами. Но это уже будет неразрешимая долговая проблема. Важен и еще один момент – если кредит предоставит МВФ, то это станет сигналом для мировых инвесторов, а если Россия – на это никто не поведется, наоборот скажут: понятно, возникла еще одна дополнительная точка связи (Украины и России – УНИАН). От разговоров о российских кредитах к стремительному росту долгового бремени, в том числе политизированного, очень близко.
Нана Черная (УНИАН)