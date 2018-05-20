Экономист Юрчишин: Почему на модернизацию экономики Украины нужно 165 млрд евро? Можно было заявить и 260 млрд

Украинская власть поясняет неожиданную приостановку процесса подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом сугубо экономическими факторами. Причем они не менее неожиданны - переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны ЕС компенсаций от потерь, которые могут произойти от снижения торговли с РФ, а также странами СНГ в случае подписания Украиной документа. В Кабмине подчеркивают, что своим решением правительство выполняет задачу, поставленную президентом.

Кроме этого, премьер-министр Николай Азаров, ссылаясь на расчеты отечественных экспертов, заявил, что евроинтеграция на данный момент неподъемная для украинской экономики. Необходимая сумма для модернизации предприятий в соответствии с европейскими стандартами составляет от 150 до 165 млрд евро. А компенсацию в размере 1 млрд евро, которую якобы Европейский Союз пообещал Украине для старта работы в условиях зоны свободной торговли с ЕС, Николай Янович назвал «помощью нищему на паперти».

Он также заявил, что «последней каплей» в вопросе приостановки ассоциации с ЕС стали требования МВФ: увеличить тарифы на газ для населения, заморозить зарплаты, пенсии, соцпомощь, сократить расходы бюджета, пустить в свободное плавание курс гривни и т.д.

Между тем, такие аргументы сворачивания на данном этапе сотрудничества с ЕС обескуражили европейских чиновников. Так, комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле назвал нонсенсом заявления о том, что возможное подписание соглашения об ассоциации будет иметь негативное влияние на торгово-экономические связи Украины и России.

«Мы понимаем, что правительство Украины взяло паузу в вопросе соглашения из-за односторонних действий со стороны России. Но в Соглашении об ассоциации нет ничего, что могло бы иметь негативное влияние на Россию. И позитивы от соглашения не остановятся на украинско-российской границе», - подчеркнул Фюле.

Он также назвал озвученную Азаровым компенсационную сумму в 150-165 млрд евро спекулятивной. Фюле заявил, что из Киева не поступали просьбы о компенсации в случае подписания Соглашения об ассоциации, как и о послаблении торгового режима для украинских предприятий, которые могут пострадать от торговой блокады России.

Кто прав, а кто блефует? Действительно ли евроинтеграция нанесет экономике Украины непоправимый вред? За ответами на эти вопросы УНИАН обратился к директору экономических программ Центра Разумкова Василию Юрчишину.

- Василий Владимирович, откуда взялась сумма в 165 млрд евро для модернизации под евростандарты украинской экономики? Она соответствует реальности?

- По поводу суммы в 165 млрд евро нужно обращаться в Кабмин. Думаю, собрали, как у нас это часто делается, от министерств заявки, сколько бы они хотели иметь на что-то. Вот и получился такой показатель. По моему мнению, он несколько сомнительный. Можно было назвать и 260 млрд евро. Результат был бы тот же со всех точек зрения. Конечно, какие-то средства, ресурсы для модернизации экономики должны быть. Но чем дольше мы будем оттягивать (подписание соглашения с ЕС – УНИАН), тем сильнее проблемы, связанные с переходом на европейские стандарты, будут нарастать. Поэтому разговоры о том, что мы, мол, окрепнем, а потом будем что-то делать (евроинтегрироваться – УНИАН), – совершенно бессмысленны. Окрепнуть можно только с сильной экономикой, а Украина в Таможенном союзе, в чью сторону может измениться интеграция, никогда сильной не станет.

- Какие отрасли украинской экономики могут нуждаться в особо крупных суммах вливания для перехода на евростандарты?

- В этом вопросе очень много вещей, связанных не с отраслями экономики, а с тем, что называется правила игры. Технические стандарты касаются всех сфер, просто по-разному. Думаю, прежде всего, должна была бы идти речь о тех товарах и продуктах, экспорт которых, в первую очередь, Украина хотела бы расширить в Европу. Это – продукция химпрома, машиностроения, аграрной переработки. Кстати, опять-таки непонятно, почему для выхода на внешние рынки нужны огромные средства. К примеру, для химпрома. Что касается машиностроения, то в том виде, в котором отрасль находится у нас, оно неконкурентное. И тут дело не в евростандартах. Машиностроение станет только тогда конкурентным, когда в отрасль придет иностранный инвестор, со своими стандартами.

Другое дело, что потребуются ресурсы для принятия законов под евроинтеграцию, на их адаптацию, на обновление регламентов и требований. Но это не те суммы, которые озвучивались украинским правительством. У меня вызывают сомнение эти миллиардные показатели вдруг откуда-то возникшие.

- Фюле заявил, что Киев и Брюссель не вели переговоры о компенсации потерь Украине. Было только два запроса – относительно производителя специфической стали и представителя продовольственной группы, который в последнее время столкнулся с претензиями России по поводу безопасности продукции. Вторым, скорее всего, является Roshen, а кто такой производитель «специфической стали»?

- Специфическая сталь (смеется). Вот видите, даже название у нее - специфическая. Проблема не в этом. Проблема заключается совсем в ином – готова Украина сделать шаг навстречу Европе, или будет дальше торговаться.

- А как Вы считаете, лучше сначала сделать шаг в сторону Европы, а потом разбираться с экономическими вопросами?

- Страхи здесь неуместны. Если вспомнить, что было в 2007-2008 годах, в преддверии вступления Украины во Всемирную торговую организацию, то тогда те же самые страшилки озвучивались: если вступим, то погибнем; нужно только вместе с Россией вступать в ВТО, иначе нас «раздерут»; наша продукция неконкурентная и т.д. Тем не менее, Украина стала членом ВТО, то есть, была признана цивилизованной страной. Точно также пугают и в вопросе евроинтеграции. Но если мы подпишем договор о Зоне свободной торговли с ЕС, то условия торговли для Украины не ухудшатся: у того, кто сейчас торгует, появятся дополнительные возможности выхода на европейские рынки. Тем боле, что документом определен достаточно большой переходный период. Поэтому и не появлялись ранее страшилки. Если бы они появились, то достаточно быстро нашлись бы другие аргументы. А сейчас в спешке этого нет. Думаю, правильный шаг - максимальное подписание в Вильнюсе всего, что можно, хотя бы договора о Зоне свободной торговли. В этом случае условия торговли для Украины не ухудшились бы, при этом был бы дан инвесторам положительный сигнал.

- И Международному валютному фонду, с которым Украина все никак не может возобновить сотрудничество? Кстати, Азаров назвал его требования «последней каплей» для принятия решения свернуть работу над соглашением с ЕС. На Ваш взгляд, почему Фонд не дает Украине денег?

- Как бы не разводили темы получение кредита МВФ и подписание соглашения с ЕС, но они взаимосвязаны. Главными акционерами МВФ являются крупнейшие развитые страны мира, в том числе европейские. Спрашивается, когда им давать добро на финансирование – до или после подписания соглашения с ЕС: когда Украина сама идет навстречу Европе, или подчеркивает, что никакого отношения она к Европе не имеет. Чем ближе мы к ЕС, тем ближе и к МВФ. Поэтому на вопрос подписывать соглашение с ЕС или нет, ответ – однозначно да. Это – моя точка зрения.

- Но допустим, соглашение с ЕС не подписывается, МВФ денег на дает, утратив по отношению к нам доверие. Кто поможет деньгами Украине? Россия?

- Здесь нужно говорить о другом. Российские кредиты очень политизированы. К примеру, Харьковские соглашения – типичная, к сожалению, для России помощь. Кроме этого, когда мы рядом с ЕС, то есть шанс получить защиту. К примеру, когда начались торговые войны с Россией в августе-сентябре текущего года, то первый, кто сказал, что давление Москвы на Украину неприемлемо, – Евросоюз. А премьер-министр (Николай Азаров – УНИАН) говорил, что не надо преувеличивать и раздувать истерию. Хотя на самом деле было понятно, что это (блокирование украинского товара Россией – УНИАН) - не рядовой эпизод, а заработала система. А теперь представьте, мы в Европу не идем, кто за нас хоть какое-то слово скажет. А у России руки будут полностью развязаны. Поэтому риски для Украины, как раз, растут очень сильно.

- И все же, Россия поможет нам деньгами?

- Да не даст денег Россия, во-первых. Во-вторых, если и даст, то это будет втридорога. В том числе, и политически, что очень сильно настораживает. А потом Украина по долгам будет рассчитываться стратегическими активами. Но это уже будет неразрешимая долговая проблема. Важен и еще один момент – если кредит предоставит МВФ, то это станет сигналом для мировых инвесторов, а если Россия – на это никто не поведется, наоборот скажут: понятно, возникла еще одна дополнительная точка связи (Украины и России – УНИАН). От разговоров о российских кредитах к стремительному росту долгового бремени, в том числе политизированного, очень близко.

Нана Черная (УНИАН)