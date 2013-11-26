На закрытии межбанка котировки гривни к доллару понизились до 8,22/8,23

Во вторник, 26 ноября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,2250/8,2310 грн/долл. по сравнению с 8,2210/8,2235 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов снизились до 11,1395/11,1515 грн/евро с 11,1350/11,1425 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2492/0,2497 грн/рубль по сравнению с 0,2493/0,2498 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,9845 (+0,0290).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3520/1,3570.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 25 ноября, к закрытию торгов на межбанке котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2200/8,2210 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,1125/11,1175 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2500/0,2502 грн/рубль.