Евросоюз не должен компенсировать Украине экономические потери - евродепутат

Варшава. Европейский Союз не должен компенсировать Украине экономические потери из-за блокирования доступа на российский рынок украинских товаров после подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Варшаве высказал депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский, который также является сопредседателем Европейской народной партии.

"Это какое-то больное мышление, что Евросоюз должен компенсировать то, что по-злому сделает имперская Россия Путина", - сказал он.

По его словам, украинская экономика может понести убытки в случае осуществления угроз российской власти, а не действий Евросоюза. "Нельзя обвинять ЕС в том, что сделает Россия", - отметил Сариуш-Вольский.

Евродепутат, который является членом польской партии власти "Гражданская платформа", заметил, что Соглашение об ассоциации Польши с Евросоюзом также привело к изменениям в международной торговле. "В Польше после создания ассоциации тоже состоялось смещение во внешней торговле, когда возрос товарооборот с западными странами на фоне падения со странами бывшего Советского Союза. Мы не говорили нам за это платить, потому что это было естественной следствие нашего выхода из Варшавского договора и осовременивания экономики", - сказал он.

"С чего бы ЕС должен был компенсировать Украине потери?", - добавил Сариуш-Вольский.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Позже вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил, что переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны Европейского Союза компенсаций от потерь Украины, которые могут произойти от снижения торговли с РФ, а также странами СНГ в случае подписания Украиной документа.

Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.