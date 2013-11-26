Путин призвал ЕС согласиться на трехсторонние переговоры по Украине

Президент РФ Владимир Путин призвал Евросоюз деполитизировать тему евроинтеграции Киева, согласиться с предложением о трехсторонних переговорах РФ-Украина-ЕС.

Как передает РИА Новости, об этом Путин сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Энрико Леттой.

«Я бы полагал, что нужно деполитизировать эту тему и согласиться с предложением президента (Украины Виктора) Януковича и в трехстороннем формате как следует и обстоятельно на эти все темы поговорить», - заявил Путин.

«Можно было бы даже, на мой взгляд, инициировать прямые контакты между бизнесом России, Украины и Евросоюзом, прямые контакты между бизнес-объединениями, чтобы те, кто реально делает экономику, встретились, друг с другом поговорили, рассказали о своих озабоченностях, сформулировали свои подходы и предложения. А мы в свою очередь приняли бы соответствующие административные решения», – добавил российский президент.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение прекратить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое планировалось подписать 28-29 ноября на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

В то же время, Кабмин поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики “предложить Европейскому Союзу и Российской Федерации образовать комиссию на трехсторонней основе для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений, расширение и содействие международной торговле, дальнейшую либерализацию рынка, согласование регуляторной базы для улучшения условий осуществления предпринимательской деятельности; возобновить активный диалог с Российской Федерацией и другими странами Таможенного союза и государствами-членами Содружества Независимых Государств об оживлении торгово-экономических связей с целью сохранения и укрепления общими усилиями экономического потенциала государства”.