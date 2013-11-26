Евросоюз не будет торговаться с Россией за Украину - польский премьер

Варшава. Европейский Союз не будет торговаться с Российской Федерацией, кто даст больше Украине средств для того, чтобы она избрала то или иное направление интеграции.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск, которого цитирует польское информационное агентство РАР.

"Если украинские лидеры думали, что организуют неограниченные торги: кто даст больше финансовой помощи, то могут чувствовать себя разочарованными, потому что Европа - это стратегическая долгосрочная инвестиция. Поэтому не исключаю, что некоторые предложения со стороны Путина и со стороны России могут для Украины в краткосрочной перспективе быть очень интересными", - сказал Туск в Бухаресте в интервью журналистам.

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Премьер-министр Польши отметил, что его страна "не купит за наличные" евроинтеграцию Украины, и подчеркнул, что будущее присоединение украинцев к европейскому сообществу будет зависеть от самих граждан.

"Это не вопрос, будет ли Брюссель оказывать большее давление и создавать атмосферу шантажа в противовес Москве. Не на этом базируется этот процесс. Наибольшим козырем Европы в этих разговорах являются граждане Украины. Если они будут хотеть, то рано или поздно это произойдет", - сказал он.

Туск назвал малоправдоподобным, что украинская власть решила приостановить евроинтеграцию в последний момент, однако не стал прогнозировать возможные результаты саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе. "Мы можем догадываться о возможных сценариях последних дней. Скажу искренне: трудно быть оптимистом", - сказал он.

Глава польского правительства отметил, что российская власть имеет значительно больше возможностей влияния на ситуацию в Украине, чем Евросоюз.

"Не знаю, кто какую имеет информацию на тему того, сколько Владимир Путин дает Виктору Януковичу, но, без сомнения, давление со стороны России и определенных экономически-политических кругов большое. Ничего странного, что Россия здесь имеет большие инструменты, чем ЕС. Украина зависима от российского газа, а не со стороны Европы", - сказал Туск.