В проекте декларации Вильнюсского саммита оставили строчку о подписании соглашения с Украиной

В Европейском Союзе оставили упоминание о возможном подписании Соглашения об ассоциации с Украиной в обновленном проекте итоговой декларации Вильнюсского саммита «Восточное партнерство».

Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на измененный текст проекта.

В частности, это предложение так и осталось в скобках, как и в предыдущей версии: «Сегодня было подписано Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, включительно с зоной углубленной и всеобъемлющей свободной торговли».

Как отмечает издание, это означает, что в Евросоюзе до сих пор не исключают возможности, что Президент Украины Виктор Янукович еще изменит мнение перед саммитом или уже во время саммита, и все же решит подписать это соглашение.

Окончательный текст декларации примут уже на саммите 29 ноября после того, как его одобрят главы правительств или стран - членов ЕС, а также представители шести стран-партнеров – Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии, Молдовы и Украины.

Ожидается, что на этом саммите Украина подпишет Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом. Похожие соглашения должны парафировать Грузия и Молдова. Армения, с которой тоже готовили такое соглашение, недавно объявила, что намеревается вступать в Таможенный союз под эгидой России, а это исключает возможность иметь свободную торговлю с ЕС.