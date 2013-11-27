Выплаты банков США для урегулирования ипотечного скандала могут вырасти еще на 105 млрд долл.

Крупнейшие банки США могут выплатить от 55 до 105 миллиардов долларов для урегулирования споров, связанных с ипотечными кредитами, выданными или конвертированными в облигации в 2005-2008 годах, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Standard & Poor's.

"Мы полагаем, что крупнейшим банкам может потребоваться выплатить дополнительно от 55 до 105 миллиардов долларов для урегулирования вопросов, связанных с ипотекой", - считает кредитный аналитик S&P Стюарт Плессер.

По мнению агентства, крупнейшие банки смогут преодолеть текущие юридические разбирательства благодаря значительным доходам, улучшению цен на недвижимость и увеличению капитала, передает ПРАЙМ.

По данным агентства, такие банки как Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo выплатили в общей сложности 45 миллиардов долларов по разбирательствам, связанным с ипотекой.

Ожидается, что юридические разбирательства не окажут негативного влияния на рейтинги банков.

Причиной кризиса на рынке недвижимости, начавшегося в США в 2008 году, стало большое число ипотечных кредитов, выданных заемщикам с высоким риском невозврата средств. Затем данный кризис распространился на страны Европы и в результате привел к мировому финансовому кризису.

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