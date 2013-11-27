Банк России снова сдвинул границы коридора бивалютной корзины на фоне ослабления рубля

Банк России с 26 ноября вновь сдвинул границы плавающего коридора бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на 5 копеек вверх - до 32,65-39,65 рубля, свидетельствуют материалы ЦБ.

ЦБ использует рублевую стоимость бивалютной корзины в качестве операционного ориентира курсовой политики, передает ПРАЙМ.

Диапазон ее допустимых значений задается плавающим коридором (его нынешняя ширина - 7 рублей), границы которого автоматически корректируются на 5 копеек при достижении размером накопленных (сверх целевого объема) валютных интервенций ЦБ планки в 400 миллионов долларов.

Стоимость бивалютной корзины в среду, 27 ноября, вышла на максимум с августа 2009 года, курс евро - на максимум с декабря 2009 года.

С начала августа Банк России на фоне ослабления рубля уже более десяти раз сдвигал границы плавающего коридора бивалютной корзины по 5 копеек вверх. В ноябре границы повышаются уже шестой раз.