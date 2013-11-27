Чистая прибыль Raiffeisen Bank за 9 месяцев упала в 2 раза

Консолидированная чистая прибыль австрийского Raiffeisen Bank International AG за 9 месяцев 2013 года составила 411 миллионов евро, снизившись в 2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию за отчетный период составила 1,34 евро против 3,55 евро за январь-сентябрь 2012 года. Прибыль до налогообложения за три квартала уменьшилась на 37,5% - до 696 миллионов евро. Чистый процентный доход группы увеличился на 6,9% и составил 2,77 миллиарда евро, передает ПРАЙМ.

Показатель ключевого капитала к взвешенным по риску активам (Tier 1) понизился до 10,1% с 10,7 по состоянию на 31 декабря 2012 года.

За третий квартал консолидированная чистая прибыль RBI сократилась по сравнению со вторым кварталом на 5,6% - до 134 миллиона евро. Аналитики ожидали показатель на уровне 115 миллионов евро. Чистый процентный доход вырос по сравнению с апрелем-июнем на 12,7% и достиг 940 миллионов евро.

Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International действует на территории 17 стран Центральной и Восточной Европы, в банке работают около 57 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, Raiffeisen Bank ведет переговоры о продаже дочернего банка в Украине. В тоже время, пресс-служба банка заявила, что на данный момент нет решения о продаже банка.

Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. На 1 октября 2013 года активы банка составляли 44,803 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 26,348 млрд грн, средства клиентов – 28,735 млрд грн, обязательства - 37,588 млрд грн, собственный капитал - 7,216 млрд грн, уставный капитал – 3,0027 млрд грн. В январе-сентябре банк получил прибыль в размере 737,712 млн грн.

С 2005 года банк принадлежит к международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).