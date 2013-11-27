Прибыль банков США снизилась впервые с 2009 года

Совокупная прибыль американских банков впервые снизилась в годичном исчислении с 2009 года. Об этом свидетельствуют данные Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC), передает

Показатель достиг отметки 46,2 млрд долл. в III квартале текущего года, что на 3,9% ниже по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года.

Такая динамика связана с ростом судебных издержек до 4 млрд долл. в одном финансовом учреждении. Хоть FDIC официально не сообщила название этого банка, однако стоит вспомнить, что JPMorgan был обязан выплатить 4,5 млрд долл. институциональным инвесторам в качестве возмещения убытков из-за махинаций с ипотечными ценными бумагами накануне финансового кризиса.

Необходимо также отметить, что данные за прошлый квартал были пересмотрены в сторону понижения. Если ранее сообщалось о росте совокупной прибыли банков до 42,2 млрд долл., то теперь сообщается, что показатель по итогам II квартала составил 38,1 млрд долл.

Однако, несмотря на столь негативные данные, глава FDIC Мартин Грюнберг заявил о том, что позитивные тенденции в банковском секторе США продолжились.

"Количество банков, сообщивших об убытках, заметно снизилось, кредитование растет умеренными темпами, качество кредитов продолжает улучшаться. Значительное число банков было исключено из проблемного списка, а количество банкротств также снизилось", - заявил Грубер.

Лишь шесть банков были официально признаны банкротами, что значительно меньше по сравнению с прошлым годом. Число проблемных банков сократилось до 515.