Госдолг Украины в октябре снизился на 0,32%

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за октябрь 2013 года снизилась на 223 млн долл., или на 0,32%, - до 68,837 млрд долл. (550,215 млрд грн), сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, за январь-октябрь т.г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,342 млрд долл., или на 6,73%.

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в октябре текущего года снизился на 107 млн долл., или 0,29%, - до 36,234 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) - на 117 млн долл., или 0,36%, - до 32,603 млрд долл.

Прямой госдолг Украины в октябре снизился на 80 млн долл., или 0,14%, - до 56,338 млрд долл., при этом внешний госдолг вырос на 21 млн долл., или 0,08%, - до 26,307 млрд долл., внутренний - снизился на 102 млн долл., или 0,34%, - до 30,030 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в октябре сократилась на 143 млн долл., или 1,13%, - до 12,499 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 9,926 млрд долл., гарантированный внутренний долг - 2,573 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за сентябрь 2013 года выросла на 708 млн долл., или 1,04%, - до 69,060 млрд долл. (552,001 млрд грн), за январь-сентябрь т.г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,565 млрд долл., или 7,08%.

В 2012 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга (без учета гарантированного) на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн.

Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал в Верховной Раде проект госбюджета на 2014 год, предусматривающий рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), госдолг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП. Проект отправлен на доработку.

По оценкам экспертов, в 2014 году Украине потребуется 17,4 млрд долл. на выплаты по внешним обязательствам.