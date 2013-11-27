Потери Банка Кипра за первое полугодие составили 1,8 млрд евро

Потери Банка Кипра, находящегося в процессе реструктуризации, составили в первом полугодии 2013 года 1,8 млрд евро. Об этом говорится в опубликованном финансовом отчете крупнейшей на острове кредитной организации, передает ИТАР-ТАСС.

Главной причиной потерь стал вынужденный отказ от операций банка в Греции в связи с мартовскими решениями Еврогруппы о реструктуризации банковского сектора республики. Только этот шаг привел к потере 1,4 млрд евро.

В отчете говорится, что общая сумма выданных кредитов по состоянию на 30 июня составила 28,3 млрд евро, а депозиты - 17 млрд евро. В то же время доля невозвратных кредитов составила 36%.

Банк отметил, что процесс ухудшения качества кредитов продолжается и во втором полугодии 2013 года, что связано с трудными экономическими и операционными условиями на Кипре.

Банк Кипра сообщил, что в результате проведенной рекапитализации за счет принудительного привлечения 47,5% незастрахованных депозитов клиентов банка уровень достаточности капитала первого уровня был восстановлен к 30 июня на уровне 10,5%.

"Стрижка" депозитов в Банке Кипре и ликвидация второго по величине Кипрского народного банка были главным условием международных кредиторов в лице ЕС и МВФ, которые согласились в марте предоставить Кипру антикризисную помощь в размере 10 млрд евро.