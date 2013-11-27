Moody's третий раз за год понизило кредитный рейтинг Туниса

Международное агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Туниса с уровня "Ba2" до "Ba3" с негативным прогнозом. Об этом говорится в распространенном коммюнике организации, передает ИТАР-ТАСС.

Это уже третье понижение агентством кредитного рейтинга Туниса за 2013 год. Свое решение Moody's объясняет сохраняющейся политической неопределенностью в стране на фоне повышенных рисков безопасности на национальном и региональном уровнях, отсутствием равновесия между платежным балансом и системой налогообложения и шатким положением государственных банков.

Возможность изменения прогноза с негативного на стабильный в краткосрочной перспективе экспертам Moody's представляется маловероятной.