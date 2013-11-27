Премьер-министр упрекнул МВФ в неуступчивости

Премьер-министр Украины Николай Азаров упрекнул Международный валютный фонд в том, что накануне возможного подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом МВФ выдвинул неприемлемые для Украины условия по предоставлению кредита.

Об этом премьер-министр заявил на заседании в Кабинете министров.

“Мы не получили никакого подтверждения о поддержке со стороны европейских и мировых финансовых институтов. Более того, буквально накануне подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом Международный валютный фонд выдвинул Украине абсолютно неприемлемые условия для кредита, причем кредита в размере ровно таком, сколько мы остаемся должны фонду”, - сказал Азаров.

Премьер-министр сообщил, что европейские партнеры Украины не смогли повлиять на позицию МВФ.

“Президент и правительство получили четкий сигнал, что наши европейские партнеры не повлияли на позицию Международного валютного фонда, хотя Евросоюз - один из основных основателей фонда с решающим голосом”, - сказал он.

Азаров также подчеркнул, что Украина не может согласиться с требованиями МВФ, которые могли бы привести страну к “социальному коллапсу и дискредитации курса евроинтеграции в глазах наших людей”.

“Правительство Украины не может согласиться с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги вдвое, и одновременное замораживание заработных плат, пенсий, стипендий, всех социальных выплат. Мы не можем идти на резкое сокращение доходов бюджета, а значит - на увольнение врачей, учителей, преподавателей ВУЗов, сокращение бюджетных мест для студентов и другое. Мы не согласны на девальвацию национальной валюты, подорожание импортных товаров, в первую очередь, лекарств. Мы не можем отказаться от поддержки сельскохозяйственных производителей, что приведет к подорожанию продуктов питания”, - заявил Азаров.

По словам премьер-министра, в случае выполнения требований МВФ, Украина бы не ощутила преимущества, которые дает ассоциация, а наоборот - “украинцы ощутили бы катастрофическое падение уровня жизни, массовую безработицу, экономические потери, которые можно сравнить с ситуацией 90-х годов”.

Как сообщал УНИАН, совет директоров ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда - планирует в середине декабря обсудить вопрос возобновления сотрудничества с Украиной, в том числе в части возможного предоставления финансирования по программе stand-by в объеме порядка 15 млрд долл.

21 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров проинформировал, что получил письмо от МВФ, в котором очерчены условия для дальнейшего сотрудничества. «Условия: повышение тарифов на газ и отопление для населения примерно на 40%; обязательства замораживания базовой заработной платы, минимальной заработной платы, общей номинальной заработной платы на текущем уровне; существенное сокращение расходов на бюджетные цели, снижение субсидий в энергетике; постепенное свертывание освобождение от НДС для сельского хозяйства и других отраслей и другие условия», - процитировал Азаров письмо от МВФ.

Позже вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил, что Украина не рассчитывает на получение средств от МВФ, поскольку Фонд выставляет неприемлемые для Украины условия в частности повышение тарифов на газ.

В интервью Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает, что требования МВФ о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения неприемлемы. По его словам, переговоры с МВФ оказались безрезультатными.

Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствует доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро.