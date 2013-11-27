Янукович: на внешние обязательства у нас средства уже готовы

Украина на сегодняшний день имеет достаточно средств на выплаты по внешним обязательствам, заявил Президент Украины Виктор Янукович в интервью ведущим украинским телеканалам.

«На внешние обязательства у нас средства уже готовы. Так, по секрету вам скажу. Мы их подготовили, потому что внешние обязательства у нас - вопрос очень серьезный и нам нужно платить», - сказал он.

По словам Президента, за два года объем платежей по внешним обязательствам для Украины составит 5,6 млрд долл.

«За два года мы должны заплатить 5,6 млрд долл. Международному валютному фонду. Я не говорю про другие небольшие выплаты. В следующем году у нас 3,7 млрд долл., а в этом году - 1,9 млрд”, - сказал Янукович.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило негативный прогноз по суверенному рейтингу Украины, что связано со слабым внешним суверенным финансированием и ограниченными возможностями привлекать заимствования в иностранной валюте на рефинансирование объемных выплат по внешнему долгу в 2014-2015 годах в отсутствие соглашения с МВФ.

Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствует доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро.