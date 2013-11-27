Миндоходов создаст службу для контроля этичных и профстандартов сотрудников

Министерство доходов и сборов Украины планирует создать специальное структурное подразделение, на которое будет возложена функция контроля за соблюдением сотрудниками министерства профессиональных и этических стандартов, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Создание нового комплаенс-подразделения позволит повысить качество профилактической работы по предупреждению коррупционных проявлений и служебных правонарушений со стороны сотрудников министерства», - говорится в сообщении.

По данным Миндоходов, специальное структурное подразделение было представлено на международной конференции в США, где получило положительные отзывы международных экспертов.

«Иностранные специалисты высоко оценили результаты работы министерства в сфере противодействия коррупции и выразили готовность оказывать консультативные услуги для формирования общей политики борьбы со взяточничеством», - сообщила пресс-служба.

В частности, по данным министерства, украинская делегация в Вашингтоне достигла договоренности с представителями Службы внутренних доходов США и Министерством юстиции США по созданию условий для более активного обмена информацией и оперативного взаимодействия сторон в вопросах борьбы с коррупцией и отмыванием доходов, полученных незаконным путем.

Как сообщал УНИАН, ранее Миндоходов сообщило о намерении использовать детектор лжи как инструмент борьбы с проявлениями коррупции внутри министерства – при проведении внутренних расследований и приеме на работу новых сотрудников.

В конце октября Кабинет министров утвердил пятилетнюю стратегию развития Миндоходов, содержащую восемь направлений деятельности министерства с указанием конкретных целей и сроков их достижения. В частности, в ближайшие пять лет работа Миндоходов будет направлена на усовершенствование налоговых и таможенных сервисов, развитие партнерских отношений с гражданами и бизнесом, активизацию международной торговли за счет оптимизации таможенного регулирования, борьбу с коррупцией и теневым сектором экономики, а также на внедрение современных IT-решений.

Комментируя необходимость принятия стратегии, министр доходов и сборов Александр Клименко подчеркнул, что она будет представлена всему коллективу министерства, чтобы каждый работник министерства в регионе четко понимал свои задачи и персональную ответственность за достижение результатов.

Кроме того, в апреле Министерство доходов и сборов высказало намерение усовершенствовать антикоррупционную практику, в первую очередь на таможне, в тесном сотрудничестве и при консультационной помощи Европейского банка реконструкции и развития.