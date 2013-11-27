Банк «Финансы и кредит» планирует выпуск евробондов на 90 млн долл.

Входящий в группу крупнейших банк «Финансы и кредит» намерен выпустить 5-летние еврооблигации на 90 млн долл., сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, эмитентом новых бондов выступает компания Finance&Credit Ukraine. Подписка объявляется от суммы 90 млн долл., в то же время сумма заимствований может вырасти в зависимости от спроса инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 9,125% годовых. Погашение облигаций запланировано в январе 2019 года. Организатором выпуска выступает банк VTB Capital (GB). Привлеченные средства банк намерен направить на кредитование.

«Мы полагаем, наше предложение будет положительно воспринято инвесторами, поскольку вложения в банковские евробонды остаются понятным инструментом для западных инвесторов», - прокомментировала УНИАН пресс-служба банка.

Также сообщается, что банк «Финансы и кредит» готов погасить в срок, в январе 2014 года, евробонды на сумму 95 млн долл., выпущенные в декабре 2009 года по ставке купона 10,5% годовых, но при этом предлагает инвесторам обменять эти облигации на еврооблигации нового выпуска с погашением в 2019 году на выгодных условиях.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и кредит» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 октября активы банка составляли 24,447 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 19,650 млн грн, обязательства - 22,358 млрд грн, средства клиентов - 14,590 млрд грн, собственный капитал - 2,088 млрд грн, уставный капитал - 2,300 млрд грн. В январе-сентябре банк получил прибыль в размере 4,763 млн грн.

Основными акционерами банка на 1 января 2013 года являлись компании «Аскания» (46,55%) и F&C Realty (49,58%). В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину Жеваго.