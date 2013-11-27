Сервис «Пульс» обработал почти тысячу обращений налогоплательщиков Киева

Антикоррупционный сервис Министерства доходов и сборов «Пульс» в январе-октябре 2013 года обработал 926 обращений столичных налогоплательщиков, что составляет около 20% от всех поступивших обращений, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Миндоходов в Киеве.

По данным ведомства, больше всего звонков на «Пульс» поступает от налогоплательщиков Шевченковского (22%), Печерского (14%) и Соломенского (12%) районов столицы. При этом, как и раньше, наиболее популярной среди заявителей остается налоговая тематика. Больше всего налогоплательщиков беспокоили вопросы организации работы столичных органов Миндоходов - 43% обращений от киевлян.

Кроме того, около 46% столичных плательщиков решили с помощью сервиса вопросы, возникшие при предоставлении электронной отчетности и регистрации налоговых накладных. Также 4% заявителей обращались с информацией по проверкам субъектов хозяйствования, еще 4% выясняли порядок регистрации плательщиком единого соцвзноса и плательщиком НДС.

При этом, по данным ведомства, о коррупционных действиях работников ГУ Миндоходов в Киеве сообщил лишь один заявитель, три обращения о коррупционных действиях поступило в адрес работников Киевской межрегиональной таможни Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, «Пульс» за 10 месяцев обработал почти 5 тыс. обращений налогоплательщиков, а за два года существования службы - более 7,6 тыс. обращений.

В 2012 году сервис «Пульс» обработал более 2,6 тыс. обращений. Сервис был запущен в январе 2012 года. “Пульс” создан для оперативного реагирования на жалобы и обращения граждан и субъектов хозяйствования по некорректному отношению, превышению полномочий или некачественному обслуживанию работниками Миндоходов.