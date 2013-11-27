В Украине улучшился индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине в октябре 2013 года вырос на 3,5 пункта по сравнению с сентябрем текущего года – до 84, что связано с непродолжительным бабьим летом в этом месяце.

Такие данные обнародовала компания GfK Ukraine по результатам проведенного исследования.

«Непродолжительное бабье лето во втором осеннем месяце способствовало улучшению потребительских настроений украинцев. Октябрьский индекс потребительских настроений равен 84, что на 3,5 пункта больше, чем в сентябре», - говорится в сообщении.

Кроме того, выросла оценка текущего положения, которая в октябре составила 85,6, что на 6,4 пункта больше показателя сентября. Также в октябре украинцы улучшили свои ожидания относительно развития экономики страны - данный показатель увеличился на 1,5 пункта – до 83.

По данным исследования, в сентябре несколько поубавился пессимизм украинцев относительно динамики безработицы. Соответствующий показатель снизился на 5,3 пункта по сравнению с сентябрем и составил 136,5. Также в октябре незначительно улучшился индекс инфляционных ожиданий - до 183,7, что на 1 пункт меньше сентябрьского показателя.

«Сезон сбора урожая в Украине сдвинулся в этом году с сентября на октябрь, теплая погода способствовала улучшению ситуации и в других отраслях. Это подтолкнуло потребительские настроения вверх. Однако из-за слабых ожиданий относительно развития экономики настроения остаются крайне неустойчивыми», - считают аналитики GfK Ukraine.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских настроений в Украине в сентябре 2013 года снизился на 7,2 пункта по сравнению с августом текущего года – до 80,6, став самым низким показателем за последние полтора года.

Аналитики GfK Ukraine сообщали, что потребительские настроения в Украине за последние несколько лет стабилизировались, но остаются на низком уровне. Стабилизацию нельзя назвать положительной, так как уровень потребительских настроений в Украине остался на том же уровне, что и 14 лет назад, хотя он должен расти.

Справка УНИАН. GfK Ukraine — крупнейшая компания по маркетинговым и социальным исследованиям в Украине, входящая в международную исследовательскую сеть GfK Group.

Исследование потребительских настроений в Украине компания GfK Ukraine проводит ежемесячно с 2001 года. По данным компании, оно проводится по международной методике, которая используется также в США и в странах Европейского Союза.