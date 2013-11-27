«Эльдорадо» оспаривает в суде 100-миллионный штраф

Одни из крупнейших игроков рынка сетевого ритейла бытовой техники и электроники компания «Эльдорадо» оспорила в суде решение Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция) о наложении на торговую сеть штрафных санкций на сумму в 103,66 млн грн и обратилась в прокуратуру с жалобой на действия инспекции.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор «Эльдорадо» Сергей Цыбульский.

«Мы обратились в прокуратуру с жалобой на действия Госпотребинспекции и, естественно, обратились в суд с оспариванием решения о наложении подобного штрафа, поскольку он просто вопиющий и не согласуется ни с требованиями законодательства, ни со здравым смыслом», - сказал Цыбульский.

По его словам, формальным поводом для наложения штрафа на «Эльдорадо» стало якобы препятствование компанией проведению проверки сотрудниками инспекции и отказ от предоставления документов для проверки.

«Когда Госпотребинспекция заявила, что мы препятствовали проведению проверки, нас это крайне удивило, поскольку у нас есть не только вербальные доказательства, но и визуальные того, что проверка на самом деле состоялась, имела место и закрылась актами. Поводом для наложения штрафа препятствие проведению проверки быть не могло», - отметил гендиректор «Эльдорадо».

«Вторым поводом, формальным, стал отказ от предоставления документов проверки. Якобы необходимых для наличия в торговой точке. Эти документы компания не обязана предоставлять Госпотребинспекции. Во-вторых, они законодательно отсутствуют как требуемые, как необходимые для ведения торговли», - добавил Цыбульский.

Он также уточнил, что никаких предписаний Госпотребинспекции о запрете на торговлю товарами определенных марок, о которых заявлял глава ведомства Сергей Орехов, в компанию не поступало.

В свою очередь, представители компаний-производителей бытовой техники и электроники, также присутствовавшие на пресс-конференции, заявили, что ранее озвученные претензии Госпотребинспекции к качеству товаров, представленных в сети «Эльдорадо», ничем не обоснованы.

«Вся продукция компании Samsung, которая продается в Украине, которая поставляется компанией «Samsung Electronics Украина» она сертифицирована и отвечает всем нормам и требованиям законодательства Украины», - сказал руководитель департамент бытовой техники «Samsung Electronics Украина» Виталий Кузнецов.

Генеральный директор компании «Делонги Украина» (представляет торговые марки Delonghi, Kenwood, и Braun) Михаил Покровский отметил, что продукция под брендами компании продается во всем мире и нигде, в том числе и в Украине, жалоб со стороны потребителей на качество этих товаров не возникало.

«Те претензии, которые были по части наших продуктов у проверяющих – они абсурдны», - сказал Покровский, уточнив, что вся продукция, поставляемая компанией в сеть «Эльдорадо», полностью соответствует всем законодательным требованиям.

Необоснованными претензии Госпотребинспекции считает и коммерческий директор компании «Indesit Украина» Владислав Даниленко.

«Компания «Indesit Украина», которая является официальным поставщиком продукции Indesit в Украину, поставляет в Украину только стопроцентно соответствующий стандартам Украины продукт. И это подтверждено всеми сертификатами соответствия», - отметил Даниленко.

При этом представители производителей техники обратили внимание на то, что никаких претензий со стороны Госпотребинспекции к качеству их товаров в компании не поступало.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября глава Государственной инспекции Украины по защите прав потребителей Сергей Орехов заявил, что инспекция оштрафовала торговую сеть «Эльдорадо» на более 100 млн грн за невыполнение предписания о запрете продажи товаров определенных марок.

Он сообщил, в начале осени инспекция провела внеплановую проверку сети на основании заявления одного из потребителей, который заявил, что в его доме произошел пожар, причиной которого стало возгорание холодильника марки Samsung. В ходе проверки инспекция выявила несоответствие товара техрегламентам безопасности электрического оборудования, в результате чего было принято решение об изъятии из реализации холодильников Samsung, но этого сделано не было.

Орехов также заявил, что ранее Госпотребинспекция зафиксировала продажу в сети более 200 наименований продукции, которые не соответствуют установленным украинским законодательством требованиям.

Тогда же глава Госпотребинспекции сообщил, что кроме «Эльдорадо», за невыполнение предписания о запрете продажи товаров определенных марок был оштрафован «Комфи-Трейд», однако всего на 85 тыс. грн за нарушения, которые были допущены магазинами сети при торговле электрочайниками Kenwood и Phillips, тепловентиляторами Delonghi и холодильниками-морозильниками Indesit.

Справка УНИАН. Компания «Эльдорадо» основана в 1994 году, занимается розничной торговлей в сфере бытовой техники и электроники.

В Украине первый магазин «Эльдорадо» был открыт в 1999 году в Киеве.

Весной текущего года произошло слияние «Эльдорадо» и другого крупного ритейлера бытовой техники и электроники - компании «Технополис».

По состоянию на 1 ноября 2013 года объединенная сеть насчитывала более 160 магазинов в 60 городах страны. Общая площадь торговых объектов составляет около 200 тыс. кв. м.