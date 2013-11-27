Банк «Киевская Русь» намерен привлечь 300 млн грн от размещения облигаций

Банк «Киевская Русь» в результате размещения именных процентных облигаций серии «С» намерен привлечь 300 млн грн, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на заседании набсовета 25 ноября 2013 года. Размещение будет проводиться на фондовой бирже ПФТС, без участия андеррайтера. В рамках эмиссии банк намерен разместить 300 тыс. штук именных процентных облигаций серии «С» номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Привлеченные финансовые ресурсы банк направит на кредитование юридических и физических лиц.

Справка УНИАН. Банк «Киевская Русь» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1996 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является бизнесмен Виктор Братко, владеющий акциями банка непосредственно (35,44% капитала банка) и через инвестиционную группу «Базус» (23,87%). В январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года банк нарастил прибыль на 6,58% - до 1,587 млн грн.