Гривня на межбанке снизилась по отношению к доллару

В среду, 27 ноября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,2325/8,2395 грн/долл. по сравнению с 8,2280/8,2310 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 11,1910/11,2045 грн/евро с 11,1920/11,2005 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни установились на уровне 12:00 торгов - 0,2492/0,2497 грн/рубль. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,0020 (+0.0475).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3560/1,3610.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 26 ноября, к закрытию торгов на межбанке котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2250/8,2310 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,1395/11,1515 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2492/0,2497 грн/рубль.