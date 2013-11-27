Британская экономика остается одной из самых быстрорастущих в Европе

Оценка роста ВВП Великобритании в III квартале подтверждена на уровне 0,8%, свидетельствуют данные Управления национальной статистики.

Наибольший вклад в рост внес рост расходов потребителей на 0,8%. Это восьмое увеличение подряд, а темпы роста стали максимальными более чем за три года. Тем не менее, падение экспорта на 2,4% в III квартале усиливает опасения того, что восстановление экономики будет неустойчивым, сообщают Вести Экономика.

Снижение объема экспорта оказалось максимальным более чем за два года, а импорт вырос на 0,9%.

С учетом того, что доходы населения продолжают падать в реальном выражении, так как темпы роста заработной платы отстают от темпов инфляций после финансового кризиса, представители Банка Англии сомневаются в долгосрочном стабильном восстановлении экономики на основе потребительских расходов.

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Пока же восстановление, которое началось в январе, продолжается, а экономика Великобритании остается одной из самых быстрорастущих в регионе.