Индекс опережающих индикаторов указывает на ускорение роста экономики США

Индекс опережающих экономических индикаторов США в октябре вырос на 0,2%.

Об этом сообщают Вести Экономика со ссылкой на данные исследовательской организации Conference Board.

Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения индекса в октябре. В то же время, сентябрьское значение было пересмотрено с 0,7% до 0,9%.

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"Увеличение индекса поддерживает наш прогноз ускорения роста экономики США в 2014 году. ВВП США будет расти несколько быстрее в следующем году, на 2,3% по сравнению с 1,6% в 2013 году", - прокомментировал данные экономист Conference Board Кен Гольдштейн.