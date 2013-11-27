Население вынуждает Нацбанк вести политику фиксации курса - эксперт

Население вынуждает Национальный банк Украины проводить политику фиксации курса, которая является архаизмом, сказал в ходе интернет-конференции исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

“Фиксация курса, которую де-юре проводит украинский Национальный банк, является не просто архаизмом, а позавчерашним днем. Такая политика не проводится практически никем. Трагизм ситуации состоит в том, что мы сами (население) загоняем НБУ в такие условия”, - сказал Устенко.

По его словам, с момента получения независимости об эффективности той или иной власти население судит по стабильности курса.

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“Необходимо изменить подход и решить, что для нас более важно: курс на уровне 7,99 или ВВП на душу населения не 8 тысяч долларов, а, скажем, 9 или 10”, - подчеркнул эксперт. Он также отметил, что в условиях Украины гибкое курсообразование и девальвация вряд ли означают скачки за пределы 5-10% от текущего курса.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк продолжает проводить политику, направленную на дедолларизацию экономики страны. Так, постановлением №365 от 16 сентября регулятор обязал банки зачислять банковские переводы в иностранной валюте в пределах Украины на счета получателей в гривневом эквиваленте. Также с 30 сентября регулятор третий раз в текущем году повысил нормы обязательного резервирования по средствам в иностранной валюте.

Нацбанк также продлил требование по обязательной продаже 50% валютной выручки экспортеров и по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней (постановления регулятора №453 и №457 от 14 ноября) до 17 мая 2014 года.

Напомним, Международный валютный фонд для продолжения сотрудничества с Украиной выдвигает одним из условий увеличение гибкости обменного курса.