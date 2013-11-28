Курс доллара к иене вырос до максимума за шесть месяцев

Курс доллара к иене вырос к закрытию торгов среды, 27 ноября, до максимальной отметки за шесть месяцев на фоне ожиданий, что сильная статистика из США может повлиять на решение Федрезерва о сокращении стимулирования экономики страны.

К концу сессии курс доллара к иене вырос до 102,16 иены за доллар со 101,27 иены за доллар в конце предыдущих торгов, передает ПРАЙМ.

Курс евро увеличился к доллару до 1,3579 доллара за евро с 1,3573 доллара за евро.

Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) укрепился до 80,71 пункта с 81,61 пункта.

Данные по рынку труда, опубликованные накануне, превзошли ожидания экспертов. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 ноября, сократилось на 10 тысяч - до 316 тысяч, что является минимумом за два месяца. Аналитики ожидали количество заявок на уровне 330 тысяч.

Как отмечают эксперты, доллар поддерживается небольшим риском сокращения стимулирования в декабре.

Как сообщал УНИАН, в конце октября т.г. Федеральная резервная система США сохранила диапазон ключевой процентной ставки в пределах 0,00-0,25% годовых и объем выкупа активов на уровне 85 миллиардов долларов в месяц.

В сопроводительном заявлении американский центробанк, как и раньше, пообещал удерживать ставку в диапазоне 0,00-0,25% до тех пор, пока уровень безработицы превышает 6,5%, а ожидаемая инфляция - не превышает 2,5%.

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