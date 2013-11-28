Казахстанский БТА Банк за 9 месяцев получил 159 млн долл. прибыли против убытка в прошлом году

Один из крупнейших банков Казахстана БТА Банк в январе-сентябре т.г. получил 24,1 миллиарда тенге (159 миллионов долларов) чистой прибыли в сравнении с 692,2 миллиарда тенге (4,5 миллиарда долларов) убытка за аналогичный период 2012 года, говорится в отчете банка.

Положительная чистая процентная маржа составила 26,8 миллиарда тенге (177 миллионов долларов) при отрицательном результате за соответствующий период прошлого года, передает РИА "Новости".

Активы банка на отчетную дату сложились практически на уровне конца прошлого года и составили 1,608 триллиона тенге (10,5 миллиарда долларов). Кредитный портфель за девять месяцев текущего года снизился на 2% и составил 633 миллиарда тенге (4 миллиарда долларов). Обязательства банка на 1 октября составили 1,312 триллиона тенге (8,5 миллиарда долларов, снижение на 2% с начала года).

В структуре обязательств 41% занимают средства клиентов, составившие 541 миллиард тенге (3,5 миллиарда долларов США), в том числе 75% - срочные вклады клиентов. По сравнению с данными на 31 декабря 2012 года средства клиентов выросли на 1%, в основном, за счет роста срочных вкладов.

Балансовый собственный капитал на конец третьего квартала составил 296 миллиардов тенге (1,9 миллиарда долларов), что на 10% больше, чем на начало года, благодаря полученному чистому доходу. Коэффициент достаточности капитала k2 превышает установленный норматив более чем в 2 раза (27,7% при нормативе 10%). Коэффициент достаточности капитала первого уровня, рассчитанный в соответствии с рекомендациями Базельского соглашения, составил 25,8%.

Контрольным акционером БТА Банка, пережившего две реструктуризации задолженности, является государственный Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". В настоящее время фонд ведет переговоры с потенциальными инвесторами для продажи госпакета акций банка.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября т.г. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение казахстанскому «БТА Банку» на приобретение контрольного пакета акций украинского «БТА Банка».

Справка УНИАН. «БТА Банк» (ранее - «Украинский кредитно-торговый банк», г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является «БТА Банк», Казахстан (49,9883% акций банка). В январе-сентябре 2013 года банк получил 8,883 млн грн прибыли против убытка в 78,334 млн грн за аналогичный период прошлого года.

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