Цена золота обвалилась до минимума почти за 5 месяцев

Цена золота на торгах в среду, 27 ноября, упала до минимума с начала июля на фоне превзошедшей ожидания инвесторов макроэкономической статистики из США.

К закрытию торгов февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подешевел на 3,6 доллара, на 0,3% - до 1237,9 доллара за тройскую унцию, передает ПРАЙМ.

Индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США в ноябре, по окончательной оценке, вырос до 75,1 пункта с 73,2 пункта в октябре при прогнозах в 73,5 пункта.

Давление на стоимость драгметалла оказала и статистика по рынку труда США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 ноября, сократилось на 10 тысяч - до 316 тысяч, что является минимумом за два месяца. Аналитики ожидали число заявок на уровне 330 тысяч.

Как отмечают эксперты, учитывая замедление инфляции в США, а также ультрамягкую кредитно-денежную политику, долгосрочной тенденцией может стать снижение стоимости золота.

Как сообщал УНИАН, эксперты полагают, что на фоне положительной статистики из США в ближайшее время возможно сворачивание ФРС программы количественного смягчения.

31 октября Федеральная резервная система США сохранила диапазон ключевой процентной ставки в пределах 0,00-0,25% годовых и объем выкупа активов на уровне 85 миллиардов долларов в месяц. В сопроводительном заявлении американский центробанк, как и раньше, пообещал удерживать ставку до тех пор, пока уровень безработицы превышает 6,5%, а ожидаемая инфляция - не превышает 2,5%.