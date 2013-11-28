Стоимость виртуальной валюты Bitcoin взлетела выше отметки 1000 долл. за единицу

Стоимость цифровой валюты Bitcoin впервые взлетела выше 1000 долл. за единицу, сделав 400% скачок менее чем за месяц, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Chicago Tribune.

На токийской бирже Mt. Gox стоимость биткоина составила 1073 долл., превысив 900-долларовую отметку, которой она достигла 27 ноября.

В начале месяца биткоин торговался в районе 215 долл. Всплеск стоимости некоторые эксперты объясняют переоценкой в течение короткого времени, обусловленной ограниченным предложением и растущим спросом.

Сенат США ранее провел слушания по вопросам виртуальных валют, в ходе которых некоторые чиновники выразили обеспокоенность отсутствием должного регулятивного контроля за виртуальной валютой в целях предотвращения незаконной деятельности, в том числе отмывания денег.

Напомним, стремительный рост цен на виртуальные деньги начался, когда финансовый комитет при сенате США признал Bitcoin в качестве легитимного финансового сервиса. Прибавило популярности виртуальной валюте и то, что она позволяет проводить анонимные транзакции. К примеру, в октябре в Ванкувере появились первые банкоматы, позволяющие обменивать bitcoin на обычные деньги и наоборот, а интернет-магазин PizzaForCoins.com предлагает заказать две пиццы за 0,0216 биткоинов.