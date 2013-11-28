Российский рубль обвалился до пятилетнего минимума

В среду, 27 ноября, к концу торгов за бивалютную корзину на бирже давали 38,49 руб. - такой дешевой она не была с августа 2009 года.

Доллар подорожал на 18 коп. и превысил 33 руб., а евро — на 32 коп. и превысил 45 руб. С начала недели корзина подорожала на 1,4%, пишут "Ведомости".

Как сообщал УНИАН, Банк России 26 ноября вновь сдвинул границы плавающего коридора бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на 5 копеек вверх - до 32,65-39,65 рубля. Стоимость бивалютной корзины 27 ноября вышла на максимум с августа 2009 года, курс евро - на максимум с декабря 2009 года. С начала августа Банк России на фоне ослабления рубля уже более десяти раз сдвигал границы плавающего коридора бивалютной корзины по 5 копеек вверх. В ноябре границы повышаются уже шестой раз.

Российский рубль дешевеет, несмотря на двухмесячный максимум цены нефти (выше 110 долл. за баррель) и дефицит ликвидности - сейчас период выплат налогов в бюджет.

Эксперты считают причиной падения рубля спрос на валюту. Руководитель «БКС форекса» Павел Андреев называет другие причины аномалии: внешняя — договоренности Ирана и США, т.е. возвращение на нефтяной рынок крупного игрока и явный сигнал к ослаблению рубля, и внутренняя - наступающий кризис, в том числе кризис доверия на банковском рынке, похожий на психологический кризис 2004 года.