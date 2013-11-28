Количество иностранцев-налогоплательщиков в Украине с начала года выросло на 10%

Количество иностранцев, зарегистрированных в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков, с начала года выросло на 10% и на 1 ноября составило 547,5 тыс. человек, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Как отмечается, ежемесячно количество иностранцев- налогоплательщиков растет в среднем на 4 тыс. человек. «Например, в октябре для получения регистрационных номеров в органы доходов и сборов обратились порядка 4,7 тыс. иностранных подданных», - сообщили в пресс-службе.

В Миндоходов обратили внимание, что такая динамика роста напрямую связана с упрощением процедуры регистрации налогоплательщиков и развитием налогового сервиса.

«Сегодня подать заявку на регистрацию налогоплательщиком можно в любой инспекции – независимо от места пребывания или временной регистрации. Сокращены сроки регистрации и выдачи учетной карточки, а также справки об изменении регистрационного номера с 10 до 5 дней», - разъяснили в Миндоходов.

Справка УНИАН. В Украине в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов зарегистрированы 44,5 млн человек. Иностранные граждане и лица без гражданства могут получить учетную карточку налогоплательщика в главных управлениях Миндоходов в регионах, при этом граждане Украины, желающие получить регистрационный номер, должны обратиться в подразделения Миндоходов по месту проживания или получения доходов.

Объем платежей по налогу на доходы физических лиц в январе-августе текущего года составил 46,5 млрд грн.