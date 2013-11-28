Фюле: ЕС продолжит переговоры с Украиной, как только она будет к этому готова

Вильнюс. Еврокомиссар Штефан Фюле заявляет, что ЕС продолжит переговоры с Украиной, как только она будет к этому готова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на бизнес-форуме в Вильнюсе накануне саммита «Восточного партнерства».

“Мне очень жаль, что такое решение (приостановить подготовку к подписанию соглашения — УНИАН) было принято. Это была уникальная возможность для того, чтобы сделать необратимой тенденцию поступления инвестиций в Украину”, - сказал Фюле.

По его словам, Соглашение об ассоциации предоставило бы Украине и ее гражданам возможности для модернизации страны, поступления инвестиций.

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“Мы твердо говорим о нашем желании поднять отношения ЕС и Украины на новый уровень, ЕС готов возобновить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации, как только Украина будет готова возобновить свое движение в сторону ассоциации”, - подчеркнул Фюле.

Он отметил, что все это должно делаться для того, чтобы заботиться о благе украинских граждан, которые в последние дни показали, что они очень хорошо понимают и осознают историческое значение европейской ассоциации.

Напомним, в Вильнюсе сегодня начинается двухдневный саммит инициативы Евросоюза "Восточное партнерство", на котором Украина планировала подписать соглашение об ассоциации с ЕС.

21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.