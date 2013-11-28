Украина стала удобным каналом обналичивания денег для кибермошенников - банкир

Украина стала удобным каналом обналичивания денег, полученных преступным путем, для кибермошенников, сказал журналистам руководитель по безопасности технологий розничного бизнеса «Альфа-Банка» (Украина) Сергей Досенко.

«Украина является удобным каналом обналичивания денег для кибермошенников», - сказал банкир на пресс-конференции, посвященной кибермошенничеству. По его словам, деньги, полученные преступным путем, обналичиваются через счета клиентов банков, поскольку многие руководители предприятий не отказываются от предложений провести подобную сделку за определенный процент.

«За неполный 2013 год банк насчитал порядка 500 таких контрагентов, из которых 150 — юридические лица, ведущие полноценную хозяйственную деятельность и бухгалтерский учет», - добавил Досенко и отметил, что в случае блокировки средств и информировании клиента, что полученные им деньги краденые, чаще всего предприниматель вступает в конфликт. В то же время он отметил, что возможности кибермошенников постепенно снижаются, поскольку банки заняли принципиальную позицию.

Также банкир высказал обеспокоенность проявлениями такого нового явления для нашего рынка, как кибертерроризм, о котором мало кто знает. «В этом году по банковской системе Украины было совершено две целевых, заранее подготовленных атаки, которые коснулись нескольких крупных игроков. Есть около 30 банков, которые подтвердили, что стали целевым объектом таких атак, в одно и то же время», - сказал Досенко. По его словам, атаки на банковскую систему были в апреле и в октябре текущего года, и в результате этих атак системы банков временно прекращали обслуживание клиентов.

Банкир полагает, что подобные атаки являются элементом прикрытия для других преступлений, связанных с кибермошенничеством. Он также отметил, что в отличие от прошлых лет, статистика 2012 и текущего года свидетельствует о том, что кибертерроризм уходит из-под контроля банков. «Мошенники внедряются не только на рабочие места бухгалтеров, но и на личные планшеты», - сказал Досенко и добавил, что масштаб проблемы требует сконцентрироваться и банкам, и органам власти на ее решении.

Как сообщал УНИАН, в текущем году зафиксировано 257 попыток несанкционированного списания средств со счетов клиентов банков на общую сумму 108,75 млн грн, 7 тыс. евро и 115 тыс. долл.

В 2012 году правоохранительными органами было установлено 139 фактов вмешательства кибермошенников в работу систем дистанционного банковского обслуживания с целью дальнейшей кражи средств, в результате которых юридические лица - клиенты банков потеряли 116 млн грн, 75%, или 87 млн грн, из которых органы МВД вернули владельцам или заблокировали по результатам проведенных следственных действий.

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