Фюле считает завышенными требования Украины о компенсации в 160 миллиардов

Вильнюс . Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле подверг сомнению сумму в 160 млрд евро, которые украинской власти нужны на период до 2017 года для перевода украинской экономики на европейские рельсы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Фюле заявил на бизнес-форуме в рамках саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

"Сумма в 160 млрд евро как цена, с которой столкнется Украина, она непропорциональная и необоснованная. И она глубоко противоречит тому опыту, который имели страны, уже присоединившиеся к Европейскому Союзу. Этот процесс уже был апробирован странами, которые уже в ЕС и которые принимали глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли с ЕС полностью, а не частично", - заявил еврокомиссар.

"Я разочарован, когда ведут речь о нужных средствах для украинского бизнеса и говорят о стоимости процесса вместо того, чтобы говорить об инвестициях. Украинская экономика нуждается в огромных инвестициях, большем росте, большем количестве рабочих мест, большем достатке", - сказал Фюле.

"Единственная цена, которую я здесь вижу, - это цена бездействия, это больше стагнация и риски для экономического здоровья и будущего Украины", - отметил комиссар ЕС.

Он заявил, что никто в Евросоюзе не требует от Киева разрывать торгово-экономические отношения с Россией. "Выбор между Россией и Европейским Союзом никто Украину делать не просит. Никто не говорит Украине разрывать традиционные связи с Россией. Все должны научиться работать на разных рынках", - сказал Фюле.

Он назвал решение правительства Украины приостановить подготовку Соглашения об ассоциации с ЕС разочаровывающим, но прибавил, что преданность Евросоюза евроинтеграции Украины остается в силе и предложение о подписании Соглашения об ассоциации - "на столе".

По словам Фюле, экспорт 10 стран, присоединившихся к ЕС в 2004 году, удвоился после подписания соглашений о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли в 1990-х годах с 35 млрд до 70 млрд евро.

Напомним, в Вильнюсе сегодня начинается двухдневный саммит инициативы Евросоюза "Восточное партнерство", на котором Украина планировала подписать соглашение об ассоциации с ЕС.

21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

В интервью украинским телеканалам Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина должна получить план создания стабилизационного фонда после подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

«По разным оценкам, ежегодно требуется не менее 20 млрд евро, а в целом до 2017 года - 160 млрд евро», — сказал он.