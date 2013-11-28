Нацбанк ускорил эмиссию денег для латания бюджетных дыр - эксперты

Национальный банк Украины ускорил эмиссию денег для обеспечения экономического роста, но фактически деньги идут на латание бюджетных дыр, а не на кредитование экономики, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

По словам руководителя аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александра Вальчишена, ускоренный прирост монетарной базы нацелен на поддержку экономики. «Экономика в состоянии рецессии, стагнации. При этом фискальная и монетарная политика, состояние банковского сектора не благоприятствуют ускорению экономической активности», - сказал эксперт.

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Как отметил руководитель аналитического департамента инвестиционной группы «Арт Капитал» Игорь Путилин, в условиях экономического падения в Украине ускоренная денежная эмиссия является оправданной. «Темпы ее роста в 13% в годовом выражении не являются угрожающими. Потребительская инфляция сохраняется в текущем году на исторически низких уровнях. Мы не видим рисков ее ускорения в 2014 году», - прокомментировал он. В то же время, по словам эксперта, в условиях спада ВВП на протяжении пяти кварталов подряд рост денежной массы не приводит к соответствующему росту кредитования. «Большая ее часть уходит на погашение кредитов и заимствований», - пояснил Путилин.

По оценкам начальника отдела финансовых проектов рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" Светланы Рекрут, портфель ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа) в собственности Национального банка с начала года вырос на 35,3 млрд грн, что составляет 65% от общего прироста ОВГЗ в 2013 году. «Это означает, что 35,3 млрд грн из эмитированных Нацбанком средств ушло на кредитование государственного бюджета, который в свою очередь направил эти средства на покрытие текущих нужд, иными словами, на латание дыр», - сказал эксперт.

Как прокомментировал советник Президента Украины Роман Шпек в кулуарах инвестиционного форума в Киеве, по его мнению, главным заявлением в рамках этого форума являются негативные оценки механизма финансирования бюджетного дефицита за счет ускоренной эмиссии и покупки ОВГЗ, которые высказал директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан. «Банки предпочитают покупать ОВГЗ, а не кредитовать экономику. Нельзя жить в условиях длительного дефицита, это грозит высокой инфляцией и обесцениванием гривни», - сказал Шпек.

Напомним, директор Всемирного банка в рамках инвестиционного форума высказал мнение, что высокие ставки по облигациям внутреннего госзайма загружают ресурсы, которые могли бы быть направлены на кредитование бизнеса, в то время как правительство Украины должно создать более стабильную макроэкономическую среду и решить структурные проблемы в экономике.

Как сообщал УНИАН, объем монетарной базы в январе-октябре вырос на 12,9% - до 288,1 млрд грн, денежной массы - на 12,8% - до 872 млрд грн, что уже превышает параметры денежно-кредитной политики НБУ на 2013 год, согласно которой рост монетарной базы в Украине по итогам всего 2013 года запланирован на уровне 6-8%.

В то же время, в ноябре Национальный банк сообщил, что сентябрьские рекомендации совета Нацбанка допускают превышение роста монетарной базы (выпуска денег в обращение - УНИАН) над прогнозными ориентирами для восстановления экономического роста.

Монетарная база в Украине в 2012 году выросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, денежная масса – на 12,5%, до 771,3 млрд грн.

Премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании правительства 23 октября назвал уровень кредитования украинской экономики недостаточным и поручил первому вице-премьеру Сергею Арбузову совместно с Нацбанком представить предложения по развитию кредитования.

Президент Украины Виктор Янукович поручил главе Нацбанка принять вместе с Кабмином согласованные меры, направленные на уменьшение стоимости финансовых ресурсов и обеспечение доступности кредитов, а также обеспечить повышение действенности учетной ставки на стоимость финансовых ресурсов.

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