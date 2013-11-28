Минфин РФ может включить Кипр и Люксембург в черный список офшоров

У российского Минфина появились основания вернуть в черный список офшоров Кипр, а также включить в этот список Люксембург.

Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель налогового департамента Минфина Илья Трунин. В список сейчас входит 41 офшор, к ним применяется особый налоговый режим.

На прошлой неделе Глобальный форум по обмену информацией для налоговых целей признал Люксембург и Кипр не соответствующими стандартам прозрачности, объясняет Трунин. Это означает, что обе страны теперь классифицируются как офшоры.

Формальных препятствий нет, утверждает Трунин: международное объединение, имеющее мандат «двадцатки», считает, что ни Кипр, ни Люксембург не способны предоставить информацию в полном объеме, а список Минфина и есть перечень таких юрисдикций.

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Угроза Минфина — очередное наступление на офшоры. Пока Федеральная налоговая служба (ФНС) не может в полной мере применить его антиофшорные законы — около четверти всех запросов ФНС в другие страны остается без ответа (см. прикрепленную таблицу). В 2012 г. без ответа осталась треть писем.

Трунин считает, что запросы игнорируют либо страны, с которыми нет соглашений, либо как раз такие, как Люксембург и Кипр: «Против таких стран всегда есть дубинка в виде черного списка».