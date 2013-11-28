Попов заверяет, что Киев войдет в следующий год с принятым бюджетом

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов уверен, что Киев войдет в следующий год с принятым бюджетом города на 2014 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

По словам председателя КГГА, сейчас столица еще не получила окончательные цифры от правительства относительно бюджета для Киева. В то же время он выразил надежду, что эти показатели будут доведены официально уже в ближайшее время.

Попов заверил, что, несмотря на показатели, город разрабатывает проект главной сметы Киева и где-то через неделю он уже будет готов для вынесения на рассмотрение Киевсовета.

“А с принятием госбюджета мы можем его откорректировать. Нам однозначно нужно на 1 января иметь бюджет. Мы планируем, что где-то в 20-х числах (декабря — УНИАН) будет, как минимум, два заседания Киевсовета, которые будут посвящены обсуждению и принятию бюджета на следующий год. То есть мы войдем в следующий год с принятым бюджетом”, - отметил Попов.