Украина не получит такой помощи от ЕС, как Польша, «сейчас другие реалии» - польский МИД

Варшава. Украина не сможет получить такую большую помощь от Европейского Союза, какую в свое время получила нынешний член европейского объединения Польша, ввиду абсолютно новой международной ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом в интервью украинским журналистам сказала заместитель министра иностранных дел Польши Катажина Пелчинска-Наленч.

"Аргумент, что Польша получила столько, и мы тоже хотим столько, мягко говоря неправильное, потому что сейчас другие реалии, и или Украина хочет модернизироваться в этих реалиях, или обидеться и не модернизироваться", - сказала она.

Заместитель министра отметила, что Польша была в лучшей ситуации, чем сегодня Украина, в том числе благодаря другому положению в самом Европейском Союзе и на международной арене.

"Потеряет только Украина, потому что реалии не изменятся. Мы не вернем время и не заменим Украину на Польшу", - сказала она.

В то же время представитель польского МИД назвала подходящим аргументом украинской власти о необходимости больших финансовых вливаний для введения в стране европейских стандартов, заметив, что украинцы знали об объеме необходимых инвестиций еще на этапе парафирования Соглашения об ассоциации в марте 2012 года.

"Ничего не изменилось за последнюю неделю, те стандарты не подорожали", - сказала она.

Пелчинска-Наленч отметила, что Евросоюз не требует вводить стандарты одномоментно, а предусмотрены переходные периоды.

"Есть совсем другой разговор, когда Украина говорит, что не хотим подписывать, потому что это дорого стоит и ожидаем больших денег, а была бы совсем другая, если бы Украина начала воплощение в жизнь и потом конкретно говорила: это мы хотим делать, это стоит столько-то, столько мы вкладываем, а столько ожидаем от другой стороны", - сказала вице-министр, прибавив, что такая аргументация убеждает Евросоюз.

Она также заявила, что модернизация экономики - это выгодное дело, вспомнив об опыте Польши, валовой продукт вырос с начала 90-х годов в несколько раз, в то время как в Украине он уменьшился.

"Из перспективы Евросоюза нет смысла просто давать деньги, чтобы давать деньги. Средства должны служить реформам, а не для того, чтобы избежать реформ", - подчеркнула заместитель министра.

Она не стала озвучивать конкретный размер финансовой помощи, которую может получить Украина, назвав очень сложным этот подсчет.

По ее словам, речь идет не только о непосредственной помощи, кредитах, но также об увеличении частных инвестиций и более дешевых заимствованиях на международных финансовых рынках.

"Это целый набор факторов. Нельзя это оценить так просто, сколько вы сегодня даете денег на стол", - сказала вице-министр.

Пелчинска-Наленч вспомнила только о 650 млн. евро макрофинансовой помощи, которые ЕС готовый выделить сразу после получении Украиной кредита МВФ и отметила, что объем помощи составил бы еще "сотни миллионов" евро после подписания Соглашения об ассоциации и воплощения его в жизнь.

Как сообщал УНИАН, бывший уполномоченный Польши по делам европейской интеграции Яцек Сариуш-Вольский заявлял, что ЕС предложил Украине в рамках Соглашения об ассоциации финансовую помощь в размере 800 млн. евро в год, в то время как Польша - до вступлению в ЕС - получала ежегодно от нескольких десятков до максимум 200 млн евро.

По данным польского Министерства финансов, с мая 2004 года, когда Польша присоединилась к Евросоюзу, по октябрь текущего года получила от ЕС 91 млрд евро, а в общий бюджет заплатила 30,4 млрд евро.

Представители украинской власти заявляли, что на введение европейских стандартов в Украине необходимо от 150 до 165 млрд евро и назвали недостаточную финансовую поддержку ЕС главной причиной приостановления подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

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