В Испании ускорилась инфляция

Темпы инфляции в Испании, рассчитанные по стандартам Евросоюза, выросли в ноябре на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Национального статистического института (INE). По итогам прошлого месяца, потребительские цены в годичном исчислении не продемонстрировали изменения, сообщают Вести.ru.

Темпы инфляции, рассчитанные по внутренним стандартам, за отчетный период выросли на 0,2%.

Напомним, что экономика Испании выросла в III квартале 2013 г. на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, то есть страна вышла из двухлетней рецессии.