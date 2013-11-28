В Испании ускорилась инфляция
13:52, 28 ноября 2013Финансы
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Темпы инфляции в Испании, рассчитанные по стандартам Евросоюза, выросли в ноябре на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Национального статистического института (INE). По итогам прошлого месяца, потребительские цены в годичном исчислении не продемонстрировали изменения, сообщают Вести.ru.
Темпы инфляции, рассчитанные по внутренним стандартам, за отчетный период выросли на 0,2%.
Напомним, что экономика Испании выросла в III квартале 2013 г. на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, то есть страна вышла из двухлетней рецессии.
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