Кабмин подаст в Раду Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Ирландией

Кабинет министров Украины одобрил проект закона о подаче на ратификацию Верховной Радой Конвенции между правительствами Украины и Ирландии об избежании двойного налогообложения, сообщается на сайте министерства финансов.

Соответствующий проект закона Украины «О ратификации Конвенции между Правительством Украины и Правительством Ирландии об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений от налогов на доходы и доходы от отчуждения имущества и Протокола к ней» был одобрен 27 ноября на заседании правительства.

Согласно сообщению, целью подписания Конвенции является избежание двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, которые возникают на территории обеих стран.

Кроме того, Конвенция также направлена на предотвращение уклонения от уплаты налогов, устранение налоговой дискриминации, создание механизмов по улучшению сотрудничества между налоговыми органами Украины и Ирландии путем установления процедур взаимного согласования спорных вопросов, обеспечение обменом налоговой информацией.

Проект конвенции предусматривает ставки налогообложения процентов и роялти согласно требованиям Модельной конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По дивидендам предусмотрена общая ставка на уровне 15% и ставка на уровне 5% для дивидендов, получаемых компанией, во владении которой не менее 25% капитала компании. По процентам установлена общая ставка 10%. Для процентов, уплачиваемых в связи с продажей в кредит промышленного, коммерческого или научного оборудования и процентов по банковскому займу установлена ставка 5%, для процентов, фактическим владельцем которых является правительство или уполномоченное им агентство, процентов по предоставленному, гарантированному или застрахованному займу, по долговому требованию, которое гарантируется или финансируется правительством или уполномоченным им лицом, - 0%.

По роялти установлена общая ставка 10%. Для роялти относительно авторских прав на научные произведения, патента, торговой марки, секретной формулы, процесса или информации о промышленном, коммерческом или научном опыте ставка устанавливается на уровне 5%.

Как сообщал УНИАН, в октябре премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с председателем палаты представителей парламента Ирландии Шоном Барретом сообщил, что правительство Украины в дальнейшем будет работать на укрепление двусторонних отношений с Ирландией. Он напомнил также, что, среди прочего, важным фактом двустороннего сотрудничества является подписание в апреле соглашения об избежании двойного налогообложения с Ирландией.