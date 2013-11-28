Миндоходов опровергло информацию о наличии крупной задолженности по возмещению НДС

Министерство доходов и сборов Украины опровергает информацию ряда крупных предприятий страны, в том числе «АрселорМиттал» и «Мироновского хлебопродукта», относительно существования задолженности по возмещению им налога на добавленную стоимость в объеме 5 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, министр доходов и сборов Александр Клименко назвал эту информацию не соответствующей действительности.

«Это не отвечает действительности. В 2013 году мы сохраняем тенденцию, по которой заявка на возмещение (НДС - УНИАН) меньше, чем мы возмещаем. То есть мы, мы уменьшаем не только текущую заявку, но и заявку прошлых периодов»,- сказал Клименко.

При этом он согласился, что есть возмещения НДС, которые находятся на рассмотрении в судах.

«Вы помните мою принципиальную позицию о том, что мы возмещаем там, где нет рисков для бюджета, где все четко, прозрачно и отвечает закону. Там, где мы видим нарушения законодательства, мы жестко переводим в плоскость судебных разбирательств. И статистика судебных разбирательств в пользу Министерства доходов», - сказал министр.

Он также отметил, что на сегодняшний день работает сервис автоматического возмещения НДС, и он очень успешный

Как сообщал УНИАН, объем возмещений по налогу на добавленную стоимость предпринимателям-плательщикам НДС за январь-сентябрь составил 42,8 млрд грн при заявке к возмещению в объеме 39 млрд грн.