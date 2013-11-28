На закрытии межбанка гривня повысилась к доллару

В среду, 27 ноября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 8,2320/8,2365 грн/долл. по сравнению с 8,2325/8,2370 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,1885/11,1980 грн/евро с 11,1925/11,2025 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2482/0,2487 грн/рубль по сравнению с 0,2484/0,2489 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,1400 (-0,0400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3565/1,3615.

Как сообщал УНИАН, в среду, 27 ноября, к закрытию торгов на межбанке котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2325/8,2395 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,1910/11,2045 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2492/0,2497 грн/рубль.