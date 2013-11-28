В Украине отсутствуют заявки на вексельное возмещение НДС

Министерство доходов и сборов Украины заявляет, что по состоянию на сегодняшний день не оформлено ни одного векселя на возмещение налога на добавленную стоимость (НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в министерстве сообщил журналистам министр доходов и сборов Александр Клименко.

«На сегодня заявок не поступало. Ни один вексель не выдан», - сказал Клименко.

Он повторил, что выдача векселей остается добровольным выбором бизнеса.

«Никто ни к чему никого не принуждает. Мы проводим возмещение живыми деньгами», - сказа министр.

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Как сообщал УНИАН, объем возмещений по налогу на добавленную стоимость предпринимателям - плательщикам НДС за январь-сентябрь составил 42,8 млрд грн при заявке к возмещению в объеме 39 млрд грн.

В июле 2013 года Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями на добровольной основе.

Миндоходов прогнозировало возможный объем бюджетных возмещений НДС посредством выпуска фискальных векселей на уровне 12 млрд грн.