Институт Гееца объяснил, откуда взялась цифра в 160 млрд евро для модернизации экономики

Институт экономики и прогнозирования НАН Украины во главе с академиком Валерием Геецем определил сумму в 160 миллиардов евро, которая необходима для модернизации экономики Украины под условия Евросоюза, исходя из расходов на такую же модернизацию Польши, Чехии, Словакии и Венгрии в период с подписания ими соглашения об ассоциации до получения членства в ЕС, рассчитанных на душу населения.

Об этом говорится в приложении к прогнозу экономических эффектов подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС на 2014 год, подготовленном институтом НАН.

По данным института, общая сумма затрат четырех стран составила 149 млрд евро, численность населения этих стран составляет 65 млн человек. Таким образом, затраты на душу населения составляют 2 290 евро. Учитывая, что население Украины составляет 45,5 млн человек, общая сумма для затрат на модернизацию экономики, по методике института, составляет 104,195 млрд евро. Однако, учитывая состояние социальной инфраструктуры, изношенность основных фондов Украины, по сравнению с исследуемыми странами Европы, специалисты института решили увеличить сумму, необходимую для Украины в полтора раза (применив коэффициент 1,5), что в итоге и дало 156,292 млрд евро (при округлении – 160 млрд евро).

В самом прогнозе экономических эффектов подписания соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС на 2014 год отмечают, что основные затраты на адаптацию экономики Украины к условиям действующим в Европейском Союзе придутся на первые 3 года после подписания ассоциации.

Согласно данным института, потенциальные затраты Украины на адаптацию к нормам ЕС составят не менее 160 млрд евро. Треть этой суммы необходима для адаптации экологических стандартов. Остальная сумма — для технических регламентов и других норм.

«При этом максимум затрат придется на 2013-2016 годы — от 15 до 20 млрд евро ежегодно», - говорится в прогнозе.

Поиск ресурсов для этих целей, подчеркивается в документе, становится самой актуальной проблемой.

Также, по данным Института НАН, ежегодные затраты на реализацию обязательств инфраструктурного характера в рамках 2 и 3 энергопакетов до 2020 года могут составить 14,6 млрд евро дополнительно к инвестициям, предусмотренным энергетической стратегией Украины до 2030 года. Инвестирование в период 2020-2030 годы потребует вложение в размере 8,2 млрд евро в год.

Как сообщал УНИАН, впервые премьер-министр Украины Николай Азаров публично заявил, что для адаптации украинских технических регламентов к требованиям Евросоюза необходимо в 165 млрд евро в течение 10 лет, 3 октября т.г.

В интервью украинским телеканалам Президент Украины Виктор Янукович 27 ноября заявил, что Украина должна получить план создания стабилизационного фонда после подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

«По разным оценкам, ежегодно требуется не менее 20 млрд евро, а в целом до 2017 года - 160 млрд евро», — сказал он.

В ЕС размер суммы вызвал удивление. Европейский комиссар по расширению и европейской политики соседства Штефан Фюле назвал ее необоснованной и спекулятивной.

Напомним, в Вильнюсе сегодня начинается двухдневный саммит инициативы Евросоюза "Восточное партнерство", на котором Украина планировала подписать соглашение об ассоциации с ЕС.

21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.