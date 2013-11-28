Папа Римский ужесточает контроль за церковными финансами

Папа Римский Франциск назначил в четверг своего личного секретаря, мальтийского священника Альфреда Ксуэреба специальным папским представителем в комиссиях по контролю за деятельностью ватиканского банка (Институт религиозных дел, ИОР) и за финансами Святого Престола, сообщает ИТАР-ТАСС.

В обязанности дона Альфреда вменяется регулярно информировать понтифика о состоянии экономической составляющей в жизни администрации Римско-католической церкви и, совместно с новым государственным секретарем (главой папского правительства) архиепископом Пьетро Паролином, докладывать о возникающих проблемах и путях их решения, разъясняет служба печати Ватикана.

В распространенном здесь в среду Апостольском обращении (программном документе Папы) подчеркивается, что мировая экономическая система стала порочной, поскольку целиком выстроена на "культе денег".

По мнению понтифика, в мире сложилась неправильная система приоритетов. Его возмущение вызывает тот факт, что смерть бездомного не попадает в новости, а изменение банковского индекса на два процента становится сенсацией.

Понтифик объявил, что готов рассмотреть предложения в сфере децентрализации церковных структур и избавления Ватикана от части нынешней власти. Фактически римский первосвященник выразил готовность к коренным реформам самого института папства, одновременно осудив "практику консумизма общества потребления".

Одним из главных посылов документа выглядит готовность нового понтифика пойти на изменение своих функций, в частности, во имя единства христиан, а также призыв к политическим лидерам провести финансовые реформы.

Именно лозунг о "бедной церкви для бедных людей" иезуит Бергольо выдвинул со дня вступления на папский престол. Он лично ведет подчеркнуто скромный образ жизни и уделяет повышенное внимание гуманизации церкви, призывая католиков не мириться с несправедливостями нынешнего мира.