Миндоходов продолжит внедрять европейские стандарты в налоговой и таможенной политике

Министерство доходов и сборов Украины продолжит работу по внедрению европейских стандартов в налоговой и таможенной политике, несмотря на паузу, взятую правительством Украины в переговорном процессе по подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко в ходе заседания Общественного совета при Миндоходов.

«Я хочу заверить общественность и бизнес в том, что правительство не меняет стратегического курса. Углубление сотрудничества с ЕС остается нашим приоритетом... Миндоходов продолжит системную работу по внедрению европейских стандартов в налоговую и таможенную политику», - сказал Клименко.

По словам министра, Миндоходов будет и дальше делать все от него зависящее для формирования благоприятного бизнес-климата.

«Миндоходов при любой политической погоде будет делать все от него зависящее, чтобы и иностранным, и украинским инвесторам было комфортно работать в нашей стране», - заверил Клименко.

При этом он отметил, что результатом торгового сближения Украины и ЕС должны стать не потери, а максимальные выгоды. «И потому задача правительства обеспечить надежный экономический фундамент, экономическую подушку безопасности, которая позволит эффективно адаптироваться бизнесу и гражданам к зоне свободной торговле с ЕС. Паузу мы используем для того, чтобы усовершенствовать украинское законодательство в соответствии с европейским принципом, внедрить в экономику технические регламенты и нормы ЕС, чтобы отечественная экономика имела как можно больше конкурентных преимуществ», - сказал глава Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Кабинет министров Украины рассмотрел и одобрил текст Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, который планировалось подписать во время саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28-29 ноября. Вместе с тем, 21 ноября Кабинет министров принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами, мотивируя свое решение неготовностью украинской экономики к такому объединению. Решение правительства спровоцировало массовые акции протеста, прокатившиеся по крупным городам Украины.

В то же время, руководство Украины подчеркивает, что сама по себе ориентация на евроинтеграцию остается стратегическим курсом развития страны, а собственно Соглашение об ассоциации может быть подписано даже в начале 2014 года.

Как ожидается, в ходе саммита «Восточного партнерства» Украина поднимет вопрос организации трехсторонних переговоров между Украиной, ЕС и Россией о возможных условиях интеграции Украины и ЕС.