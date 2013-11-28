Годовая инфляция в Германии ускорилась до 1,3%

Темпы инфляции в Германии в ноябре, по предварительным данным, ускорились до 1,3% в годовом выражении с 1,2% в октябре, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны, сообщает Прайм.

В месячном исчислении потребительские цены в крупнейшей экономике Европы возросли на 0,2%.

Таким образом, статистика разошлась с прогнозами. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что годовая инфляция в стране составит 1,2%, как и в октябре, а в месячном исчислении цены вырастут на 0,1%.

Гармонизированный индекс потребительских цен, рассчитываемый для межъевропейских сопоставлений, по предварительной оценке, составил 1,6% в годовом исчислении и 0,2% - в месячном. Аналитики ожидали его в годовом выражении на уровне 1,3% против 1,2% месяцем ранее. В месячном исчислении предполагалось сокращение дефляции до 0,1% с 0,3%.

Федеральное статистическое бюро страны ежемесячно публикует данные по инфляции с последующим их уточнением. Индекс потребительских цен отражает динамику цен на товары и услуги, приобретенные домохозяйствами, включая оплату услуг аренды, затраты на продукты питания, одежду и покупку автомобилей, а также расходы на услуги парикмахера, химчистку и ремонтные работы. Для отслеживания инфляции в масштабах еврозоны и ЕС используется гармонизированный индекс потребительских цен.